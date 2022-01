Haike Blaauw: ‘Bevoorrechte positie brengt ook verantwoordelijkheid mee’

FNRS-directeur Haike Blaauw schreef vanavond ineen e-mail naar de FNRS-leden een commentaar met betrekking op de aangekondigde (grote) versoepelingen in de sportsector. Versoepelingen waar de sportsector (Blaauw incluis die afgelopen dinsdag ook in Den Haag demonstreerde) de afgelopen tijd ook hard voor gevochten heeft. De bevoorrechte positie van de sport brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, volgens de FNRS-directeur. Lees het commentaar ook op Horses.nl.

“We hebben eerder verteld over de motie van de Tweede Kamer om te onderzoeken om sport en bewegen zo snel als mogelijk als essentiële sector te benoemen. Deze motie zal moeten leiden tot een beoogd besluit door de minister van Langdurige Zorg en Sport. Dat vraagt dus meer tijd”, schrijft Blaauw. “Kamerleden bevestigden afgelopen dinsdag allemaal het belang van deze motie en van onze sector. Ondanks dat we formeel nog geen essentiële sector zijn, zien we wel dat we een bevoorrechte positie hebben ten opzichte van andere sectoren.”

Verantwoordelijkheid

“Dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee, dat we als branche en de sector onszelf als verantwoordelijk opstellen. Wat bedoelen we daarmee? Dat elk ruitersportcentrum of vereniging zich realiseert dat omikron in de komende periode met wellicht 80.000 besmettingen per dag rondwaart. Het is dus van groot belang dat iedereen zich houdt aan de gestelde maatregelen. Het is onze verantwoordelijkheid als essentiële sector om in de komende periode mensen verantwoord en veilig te laten sporten. Iets wat we bewezen hebben en wat Europees onderzoek steeds uitwijst. We hebben er natuurlijk alle vertrouwen in dat onze branche hier goed toe in staat is.”

Volgende stap

“De volgende stap is dat we ons hard maken om ook de horeca en sportkantines op verantwoorde wijze weer te openen. Maar allereerst veel succes met de voorbereidingen om het ruitersportcentrum of vereniging morgen weer bijna zoals vanouds te openen. We wensen iedereen veel plezier om weer te doen waar we als branche goed in zijn: mensen op veilige wijze lekker laten paardrijden!”

Bron: FNRS