Horse Event wordt ‘1,5 meter-proof’

De minister president kondigde aan dat er tot 1 september geen evenementen georganiseerd mogen worden, maar Horse Event (18, 19 en 20 september) zit aan de goede kant van de streep. Vanuit de evenementenbranche wordt hard gewerkt aan een protocol waarmee vanaf 1 september de draad weer kan worden opgepakt. De organisatie van Horse Event wil de maatregelen in haar plannen doorvoeren en het evenement 1,5 meter-proof maken.

Uit berekeningen aan de hand van cijfers uit het evenementenprotocol blijkt dat er ongeveer twee keer zoveel ruimte moet worden geboden dan voorheen. De focus ligt op het wegnemen van de druk bij de entree, pistes, horeca en toiletten. Daarnaast verwacht Horse Event dat de vraag naar tickets onverminderd groot zal zijn, vanwege de behoefte om er in het najaar weer op uit te gaan.

Timeslots

Om die reden is er gezocht naar een manier om de bezoekerscapaciteit op peil te houden met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Een passende oplossing blijkt het verruimen van de openingstijden in combinatie met het werken met twee ‘timeslots’ in de ochtend/middag en in de middag/avond. Tussen deze timeslots in, is er een ruime pauze waarin de eerste groep het terrein verlaat en de tweede groep instroomt. De gemiddelde bezoekduur bij voorgaande edities was 6,5 uur, de timeslots zullen 5 uur duren.

Gereduceerde entreeprijzen

Om bezoekers tegemoet te komen, worden na rato hiervan de entreeprijzen gereduceerd. Ook werkt Horse Event aan een ‘crowd management-plan’, waarmee de bezoekers op een verantwoorde manier worden verspreid over het terrein.

Focus op het najaar

De organisatie van het evenement is in handen van Academy Bartels Event Management. “Voor iedereen zijn het uitdagende tijden, in de evenementensector vallen flinke klappen. Diverse evenementen waarbij ik betrokken ben, zoals The Dutch Masters, zijn geannuleerd. Wij focussen ons nu op het najaar en laten ons goed informeren over de haalbaarheid van evenementen vanaf 1 september”, vertelt directeur Gijs Bartels.

Verbeteringen

Hij vervolgt: “Het protocol dat in voorbereiding is, geeft beperkingen, maar wij zien ook mogelijkheden. Het noodgedwongen ‘omdenken’ kan zelfs verbeteringen met zich meebrengen. Dat heeft onze dressuurpaardenveiling Excellent Dressage Sales bewezen. Dit event moesten we op het laatste moment omvormen tot een online veiling, en dat werd een enorm succes.”

Bron: Persbericht