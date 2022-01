Nederland weer open: breedtesport wedstrijden vanaf morgen toegestaan

Vanaf morgen zijn wedstrijden weer toegestaan en daar mag ook publiek bij aanwezig zijn. Dat hebben premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers in de persconferentie van vanavond bekend gemaakt.

Het aantal corona-besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door deze versoepelingen. Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap verantwoord gezet kan worden.

Afweging

Het OMT adviseerde het kabinet voorzichtig te versoepelen – tot uiterlijk acht uur ’s avonds. Het kabinet gaat een stap verder. Coronaminister Ernst Kuipers zegt zich bewust te zijn van het risico; het is een afweging tussen extra ziekte en sterfte en economische, maatschappelijke en psychische schade door de lockdownmaatregelen.

Evenementen

Er geldt voor alle locaties een algemene openingstijd van 05.00 uur tot 22.00 uur. Voor sport en evenementen geldt binnen een maximum van 1.250 personen per ruimte. Evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals, zijn nog niet toegestaan. Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan. Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.

Bron: Horses.nl / Rijksoverheid