Online benefiet 5* eventing wedstrijd

Om geld in te zamelen voor medische organisaties wereldwijd die het coronavirus bestrijden, strijdt de top van de eventingwereld van 6 tot 10 mei online tegen elkaar in de NAF Virtual 5* Eventing Competition.

Elke ruiter zamelt geld in met zijn deelname voor een medische organisatie in het Verenigd Koninkrijk of voor het medisch personeel in hun eigen land.

Driedaags evenement

De opzet van de competitie is een internationaal driedaags evenement, maar dan rijdt elke ruiter op zijn eigen locatie. De resultaten worden live bijgehouden en zijn in overeenstemming met de BEF reglementen.

Grote namen

Meer dan 50 topruiters hebben zich al aangemeld voor de competitie, waaronder William Fox-Pitt (GB), Boyd Martin (USA), Gemma Tattersall (GB), Laura Collett (GB), Megan Jones (AUS), Joe Meyer (NZL), Joseph Murphy (IRL) en Ludwig Svennerstal (Zweden)

Bekijk hier de livestream van 6-10 mei.

Bron: Virtual Eventing