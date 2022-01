USEF over coronadip heen, wil blijven groeien

Op de jaarvergadering van de USEF, de nationale Amerikaanse paardensportbond, deelde voorzitter Tom O’Mara mee dat het aantal actieve paardensporters in Amerika in 2021 al weer bijna op het niveau van vóór corona is. Het coronajaar 2020 vertoonde in de Verenigde Staten een duidelijke dip (81.000), maar met 85.000 amazones en ruiters haalde de USEF afgelopen jaar al weer bijna het record van 2019 (86.000).

Corona betekende een tijdelijke dip in een trend die duidelijk opwaarts gaat. Paardrijden in wedstrijdverband wordt steeds populairder in Amerika. Het USEF-bestuur zet duidelijk in op voortzetting van de groei van het aantal leden.

Goede doelen

Om dit te bereiken wil het USEF-bestuur het lidmaatschap verbreden. De Amerikaanse paardensportbond gebruikt hiervoor onder meer goede doelen. Het Community Outreach Program en het USEF Opportunity Fund steunen organisaties die de interactie met paarden bevorderen buiten de traditionele grenzen van de paardensport. USEF denkt daarbij aan programma’s voor risicojongeren, veteranen en mensen met fysieke of ontwikkelingsproblemen. Zeventien organisaties zijn voorlopig goedgekeurd om subsidies te ontvangen uit het Opportunity Fund.

‘Lichtpuntjes’

O’Mara moedigde de USEF-leden aan om dit fonds te steunen en noemde de organisaties die het fonds zal steunen ”de duizend lichtpuntjes in onze sport”.

Bron: Horses.nl/Chronicle of Horse