‘Dier & Recht’ pleit voor verbod aangespannen sport

Lobbyorganisatie 'Dier & Recht' heeft zijn vizier gericht op de aangespannen sport. De activisten van de dierenwelzijnsorganisatie filmden op 12 september de tuigpaardwedstrijd in Houten en zegt daar ontoelaatbare dingen te hebben geconstateerd. Volgens Dier & Recht worden bij tuigpaarden standaard dwangmiddelen gebruikt om deze in volstrekt onnatuurlijke houdingen te forceren. 'Pogingen vanuit de paardensector om de sport diervriendelijker te maken, lopen steevast stuk op onwil bij de verenigingen', aldus een persbericht.

Stichting Dier&Recht roept op tot wetgeving om paarden te beschermen tegen de uitwassen van de paardensport.

Opzetteugel

Het persbericht van ‘Dier & Recht’ stelt dat er veel gebruik wordt gemaakt van de ‘controversiële opzetteugel om het paardenhoofd pijnlijk omhoog te trekken aan de mondhoeken’. Het natuurlijke gedrag van de dieren wordt volgens de stichting belemmerd. ‘De paarden worden getraind met metalen kettingen om hun benen, die op de gevoelige bovenrand van de hoeven slaan. Zo dwingen trainers de paarden om te lopen op de kenmerkende wijze met de bizar hoog opgetrokken knieën’, aldus het persbericht.

Misstanden bij wedstrijd in Houten

Dier&Recht zegt ‘ernstige misstanden tijdens een aangespannen wedstrijd in Houten op 12 september’ te hebben geconstateerd en op video vastgelegd. ‘Bijna de helft van de paarden reed met opzetteugels en bij enkele paarden was de tong vastgebonden. Meerdere paarden werden hard geslagen met de zweep, of met een vlakke hand of vuist in het gezicht geslagen’, aldus het persbericht.

Zelfregulering faalt

De KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie) eist dat de aangespannen paardensport werk maakt van welzijnsverbeteringen. De koepelorganisatie voor de paardensport wil een verbod op het gebruik van oordoppen en een limiet op de dikte van hoefijzers en de lengte van de staartbeugel. Daarnaast wil de KNHS vanaf 1 april 2021 ook de opzetteugel verbieden. De strengere welzijnseisen stuitten op veel verzet bij de verenigingen voor de aangespannen sport, die daarop uit de KNHS stapten.

Wetgeving noodzakelijk

Frederieke Schouten, directeur Dier&Recht en dierenarts: “De zelfregulering binnen de sector gaat niet ver genoeg en faalt structureel. Een ‘sport’ die alleen kan worden uitgeoefend met pijn en dwang moet gewoon verboden worden.” Dier&Recht is een petitie gestart, de dierenbeschermingsorganisatie roept de overheid op om haast te maken met wetgeving die paarden beschermt tegen pijn en dwangmiddelen.

Bron: persbericht