Domburg Holiday Resort Stables verkozen tot ‘Hippische Ondernemer van het Jaar’

Meer dan 300 ondernemers verzamelden zich afgelopen zaterdag in Vijfhuizen voor De Hippische Ondernemer Dag, waar ook de ‘De Hippische Ondernemer van het Jaar’ bekend werd gemaakt. Domburg Holiday Resort Stables, onder leiding van Marcella de Kam en Jan Willem Baan, ontving de prestigieuze ondernemersprijs. Hans van Tartwijk kreeg de hoogste eer en werd uitgeroepen tot 'Hippische Docent van het Jaar'.

Tijdens het congres met als thema ‘Ontwikkelen door kennis’ kregen de ondernemers een behoorlijke dosis informatie en bovenal inspiratie. Na de lunch bezochten de ondernemers de stands en demonstratiepistes van de veelzijdige publieksbeurs Horse Event Pro.

Boodschap om te onthouden

Tijdens het congres waren veel waardevolle boodschappen te horen. Eentje die eruit sprong was die van Gerda Verburg: “Laat je niet in een hoek drukken, er gaat zoveel goed in de sector. Wees vooral trots op wat we bereiken!”. Ook topondernemer Michael van Hoorne, eigenaar van het imperium van Hoorne Studios, deelde zijn belangrijkste lessen: “Houd je bedrijf schoon en wees klantvriendelijk. Deze simpele dingen kosten niets extra, maar zorgen altijd voor enthousiaste klanten.” Emeritus hoogleraar Marianne Sloet besprak relevante thema’s op het gebied van dierziekten en welzijn en voorzag de aanwezigen van heldere feiten. FNRS directeur Haike Blaauw lichtte de toekomstige BTW uitdagingen toe, alsmede de acties van de brancheorganisatie in het verzet hiertegen.

Hans van Tartwijk

Voor de zesde keer werd de verkiezing “Hippische Docent/Instructeur van het Jaar” gehouden. Stichting HIP ontving opnieuw mooie aanmeldingen van trotse ruiters en studenten, die overtuigd waren dat hun eigen docent of instructeur de beste van Nederland was. Als docent bij de opleiding Equine Sports en Business aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, is Hans van Tartwijk een expert in fokkerij en genetica. Zijn werk met passie en liefde voor zowel paarden als studenten maakt hem een bron van inspiratie voor de sector. Voor deze titel werd een geldbedrag van 1000 euro en een WHIS instructies set uitgereikt.

Domburg Resort Stables wint de ondernemersprijs

Hun unieke hippische formule waarin sport, paardentrainingen en recreatie samenkomen op een duurzame accommodatie aan de Walcherse kust, werd geprezen. Marcella, een gedreven sportvrouw en KNHS-bondscoach, blijft altijd alert op initiatieven om sport, jeugd en gezondheid te stimuleren. Voorzitter van de jury Ton Corbeau reikte de prijs uit en dankte de partners. Koltec doneerde een elektrische afrastering ter waarde van 3.000 euro, ABAB reikte een waarde cheque van 2.500 euro voor advies uit, AMCO haalt het komende jaar gratis de mest op en HTP levert een jaar lang gratis software voor het stalmanagement.

Publieksprijs

FNRS-bedrijf Stal Groenendaal uit Bunschoten, gerund door Mark Tolboom en Liesbeth de Snoo, won de publieksprijs. Dit veelzijdige bedrijf biedt plaats aan een breed scala van de paardensport en werd geprezen om zijn persoonlijke aanpak. Zij ontvangen een voerpakket ter waarde van 1.000 euro aangeboden door Vente Paardenvoeding.

Bron: FNRS