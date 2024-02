Paard&Geld: ‘Door de wolf hebben onze weilanden zes stroomdraden’

allemaal. uitgavenpatroon. aan weten haar van het paard? In van Rena Maar -vrouw Geld we is dure paardenmensen hun Holthaus vragen dat precies week naar is of hobby, zijn een paardenhuishoudboekje Bosma. we of Deze & Paardrijden de Paard onze paardgerelateerde allerlei hoeveel Premium-rubriek pluimage kwijt buurman

Holthaus Bosma Rena Naam:

Soort recreatieruiter/wedstrijdruiter ruiter:

(6), Limits (4) Riverdance No (3) NáÐugur Paard:

Woonplaats: Spier

Baan: Advocaat

lasten Vaste

per aan Onkosten paarden €250,- maand huis:

per Voer: €100,- maand

per Hoefsmid: maand €60,-

Lessen: per maand €100,-

Lidmaatschap maand vereniging: per €30,-

Wedstrijden: per maand €50,-

jaar per Zadelmaker: €440,-

€150,- per Tandarts: jaar

jaar Dierenarts: per €180

per jaar Fysio: €300,-

jaar per €600,- Management/overig:

maand €730,- besteding: per Gemiddelde

variatie geweest. IJslanders Rena Op twee Naast dat in afgelopen en WK Op het dit dochter die vooral nog heeft KWPN’ers. de ze IJslander het IJslanders worden. sinds rassen.” het op en vier heb dit houd het twintig rijdt wedstrijden waren de deed jaar WK. nog dit Bosma Holthaus per Bosma die staan, jaar is, IJslander Mijn In jaar ik moment voor Bosma had. ik ze nog mee beleerd zo’n van “Mijn aan één Al heeft paarden. recreatief EK gaat maand. moment twee zijn dochter Ik en

Wat grootste uitgave? je was

de maar betonnen Zo van Het paarden waar Naast laag. wilden de paarden en kunnen nog de stallen. met wanden kunnen huis stalklimaat. geen zijn te hebben gehad, was grote aanschaf geweest omgebouwde aan drie een stallen heeft Bosma altijd een jaar gezonder uitgave de elkaar van is geleden: er de kijken bouwen varkensschuur “We contact het de de overheen paarden tralies. hebben.”

hoger vanwege van en een van eens gemeente subsidie de wel meter zijn ook Bosma tegen. het draad stroomdraden een te binnen in de kreeg om vinden wel ze dom Helaas mogen niet omheinen je uitzicht. ze met de Ik manier wolf de wolvengebied, met omheind niet de hebben dan hoog. Wolven houd zes “We het komen. het woont haar 1.20 hoger draden lopen.” niet weilanden. meter zelf langs tot Maar zien 1.40 Volgens weides heb voor bepalingen

Overdag aanvallen

zet de stond paarden lopen, hebben te de ook ik van stal op inloopstal kregen. twee wat tegenwoordig last We staan. en overdag opgesloten aanvallen. Alleen zodat schrikt we bewegen in niet ze het dat overal wat de zomer en je om wolven later. hoor de hoefden Drenthe gewoon een vier Nu toen stal half “We erf paarden net De dat vrij op steeds nog hadden in Herders hopelijk af.” gebouwd in winter konden meer

de Noord-Holland in leven in vanwege bracht Vorige Drenthe met haar paarden. paarden mee. zelfs echt weer van naar angst.” heeft winter Mensen haar extra kosten Bosma gebracht zich veiligheid jonge “Dit ook

grootste miskoop? was Wat je

is maar niet. miskopen een goed er dat dingen snel kwam deze gecombineerde zijn gehad. na ik er ik komen Eerder niet een air body je tegenwoordig Toen losse ik ontwikkelingen iets “Ik doet, Wat uit. wel en bepaalde markt. twee nieuwe de miskoop jacket, koop. en bodyprotector echt dingen weer Een jaar Het Bosma air steeds heeft achterhaald.” denk een door heb protector voor op jacket is; had

heb bit kan dat rij-technisch van moet oplossen.” doen. eenvoudig een ideaal dacht mijn goed een bit bepaalde te worden gehad ik tegenwoordig las aankopen ‘dit hij mensen getraind altijd gereden voor paard eens beschrijving “Elk paard’, Zelf om en het snel dat op worden maar lijkt vindt je is. beïnvloed Bosma een wel als ik het

Ben tevreden over bestedingspatroon? je je

het wij het beroepsmatige hebben gehad. wat basis veel stal weet die ervoor missen.” hobby, kan kost, Ik echt super zou is ik van. over. lol een heb ik heel en permitteren erg vriendschap waardevol een We willen het er Contact een dure mens. leven voor met Het een is het “Het van hebben niet dier op de is

en gezondheid Mentale geestelijke

mee omgegaan, wedstrijden. mensen en met er goed. paarden ontwikkelen en kinderen niet de dieren, mentale afgemaakt deze helaas dier je opgroeien Voor van gezondheid “Tegenwoordig niet Zo dieren Maar dat dat natuur. voor iedereen moeten denk heel dan zijn we dieren dieren als mag naar zou Mijn ze er heel voor respect paardrijden meer met dat naar ieder meer paarden Eigenlijk meer mee altijd en is veel waardevol!” steeds meer geestelijke houd ze straat geen de ik. rijden, gezegd dat worden moeten houden, wordt krijgen: les, op zijn kan.

Foto: NáÐugur. IJslander