Van ruilen komt huilen. Of in dit geval: ruzie en een boete. De rechtbank in Assen heeft een 67-jarige man uit Gasteren een voorwaardelijke boete van 400 euro opgelegd voor mishandeling. De man had eerder met het slachtoffer een partij zadels geruild tegen een paard. Bij de zadels zouden onderdelen ontbreken. Dat was de oorzaak van een langlopend conflict.