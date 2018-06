De jonge Ierse springruiter Jack Dodd raakte vorige week betrokken bij een auto-ongeval. In de nacht van woensdag op donderdag kwam de nabij Weert gevestigde ruiter met zijn auto tegen een boom terecht en werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Maastricht. Daar werd hij in coma gehouden om te herstellen maar vandaag is hij alsnog aan zijn verwondingen overleden.