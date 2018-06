Voor de toeschouwers zorgde dit een beetje voor een koude douche want er schortte nog weleens wat aan de onderdanen en aan de regelmaat bij het rondje in draf door de baan. Dat maakt dan ook weer hard duidelijk dat zo’n drafronde op de CK voor de springpaarden eerder afbreuk doet aan de groep die juist kwaliteit moest uitstralen.

Veel gedoe

Daar heeft Gelderland wat op gevonden, al is daar de oogst voor de ‘grote’ CK minimaal met drie paarden die kans maken op de NMK. Respect dat deze regio het toch doorzette, ondanks veel gedoe vooraf, om de springpaarden op de stamboekkeuring al na afloop meteen eventueel te bevorderen tot voorlopig keur. Zo’n kleine CK trekt dan wel bijzonder weinig publiek, dat duidelijk ook het springen het meest interessant vindt. Mogelijk dat de springpaarden de volgende keer meer geconcentreerd kunnen worden voorgesteld, op bijvoorbeeld twee plaatsen in Gelderland.

Hanetred

Bij de dressuurpaarden zag ik in Kootwijkerbroek een heuse sterrenparade. Er moet ook gesteld worden dat de kwaliteit van de paarden daar heel goed was. In de ‘hoera-stemming’ zie je dan dat de ster wat sneller valt. Als het even kan, ben ik daar een voorstander van. Er werd amper gemiept over de stand van de voeten, maar er werd zelfs een merrie met hanetred ster en dat gaat te ver. Er werden ook een paar merries gepresenteerd die echt uitblonken. Zij kwamen door het hoge gemiddelde als het ware iets te kort qua punten.

Negatieve flow

In Varsseveld op de stamboekkeuring was het juist net andersom en was sprake van een wat negatieve flow. Doordat de kwaliteit daar zeker minder was, was het toch vaker net niet en dat is jammer. Daarbij werd ook voor iets betere paarden de 80 punten amper aangetikt. Hoe dan ook, op de CK komen straks de dressuursterren weer bijeen en kunnen de beste naar voren komen.

Goede voorbeeld

Bij de springpaarden zou ik zeggen dat Gelderland het goede voorbeeld heeft gegeven. Toch is de CK na de stamboekkeuring ook eigenlijk niet echt zinvol. Vrijwel alle merries werden bevorderd en anders is die afweging ook wel te maken na de presentatie op het straatje en in de kooi.

Jacquelien van Tartwijk, redacteur

j.vantartwijk@eisma.nl