Vrieling kaapt overwinning weg van Springsteen, Whitaker en Bengtson

“I’m really happy. I love that horse”, aldus Jur Vrieling na afloop. In het bepaald niet eenvoudige tweede parcours vanavond bleven slechts 10 van de 57 combinaties foutloos. Miami Celtics (Jessica Springsteen/RMF Swinney du Parc en Cameron Hanley/Quirex) belandde op de tweede plek, met name door de 8 strafpunten van Springsteen in de tweede ronde. Het topteam Cascais Charms (John Whitaker/Cassinis Chaplin en Rolf-Göran Bengtson/Oak Groves Charlyle) eindigde als derde.

Individueel

Individueel werd deze wedstrijd gewonnen door Sameh el Dahan met Suma’s Zorro, gevolgd door Olivier Phillipaerts/H&M Legends of Love en John Whitaker. Vrieling, vijfde, is de beste Nederlander.

Het programma in Cannes wordt zo vervolgd met de Grand Prix.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl