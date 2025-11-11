Anatomica Welfare: creëer het perfecte zadel voor jou en jouw paard

Ieder paard is anders, maar ook iedere ruiter of amazone heeft een eigen bouw en specifieke voorkeuren. Daar speelde zadelmerk Anatomica op in, door een zadel te ontwikkelen dat op heel veel manieren is aan te passen. Qua boom, kussens, zitting, zweetbladen én kleuren en accenten. “Inmiddels is het zadel twee jaar op de markt en weten wat dat het fantastisch werkt.”

Hoe beter een zadel is afgestemd op het paard, hoe prettiger dat is voor het paard. Vandaar de toepasselijke naam: Anatomica Welfare. Dit zadel is verkrijgbaar in twee modellen, de Clearance en de Liberty. Deze verschillen in de vorm van de lichte kunststof boom; eerstgenoemde heeft een steilere vorm (steep rails), de ander is platter van vorm (flat rails). In overleg met de zadelpasser bepaal je wat voor jou en je paard het beste is. Het unieke van dit zadel is dat de zadelboom op maat geleverd kan worden. Dat wil zeggen dat de breedte van de twist, de boomwijdte, de breedte van de zitting en de hoogte van de lepel op maat kan worden gemaakt. Vervolgens kunnen de zadels ook op heel veel andere punten aangepast worden, zodat het perfecte zadel voor jullie gecreëerd kan worden.

Wolgevuld

In de kussens van de Anatomica Welfare is veel variatie mogelijk. Ze zijn er in drie modellen; voor koudbloeden, voor warmbloeden met veel schouder en voor warmbloedpaarden met een gemiddelde bouw. De extra brede, verstelbare gullet biedt comfort en optimale bewegingsvrijheid. De met wol gevulde kussens kunnen door de zadelpasser bovendien heel eenvoudig worden opgevuld; daarvoor hoeven geen stiksels losgehaald te worden. Vervolgens kun je bepalen hoe je de zweetbladen precies wilt hebben. Deze kunnen naar wens langer, korter of naar voren gekanteld geplaatst worden.

Uniek

Dankzij de vele aanpassingsmogelijkheden biedt dit zadel van Anatomica zowel comfort als maximale stabiliteit en balans voor de ruiter. Maar dat is nog niet alles. Ook in het uiterlijk is het zadel precies zo te maken als jij zelf wilt. Hij is leverbaar in zwart en drie tinten bruin, aangevuld met oneindige mogelijkheden in lak- en Swarovskidetailsdetails. Zo maak je er echt een uniek exemplaar van waar je iedere dag weer blij van wordt.

De Anataomica Welfare is leverbaar in zwart en drie tinten bruin , aangevuld met oneindige mogelijkheden in lak- en Swarovskidetails.

Win een zadel

“De Anatomica Welfare is nu twee jaar op de markt”, vertelt Tom Ruisbroek, distributeur van Anatomica Zadels. ”Lang genoeg om te weten dat het echt werkt, en dat onze klanten meer dan tevreden zijn over hun customized zadels. De kwaliteit is hoogwaardig en de prijs is scherp, vergelijkbaar met zadels die al deze maatwerkmogelijkheden niet hebben. Vandaar dat we nu meer bekendheid willen geven aan deze zadels, en er zelfs één weggeven.”

Doe mee aan de winactie!