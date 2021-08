5 tips van Olympische medaillewinnaars dressuur

Om alles wat met Tokio te maken heeft te vieren, geven we een overzicht van de beste adviezen van ruiters die een felbegeerde medaille hebben verdiend op deze Spelen. Naar wie kun je immers beter luisteren dan naar mensen die aan de top van hun kunnen staan? In de Dressuur-editie vindt u wijze woorden van onder anderen Tokyo 2020-winnares van dubbel goud, Jessica von Bredow-Werndl, Olympisch icoon Charlotte Dujardin en de Amerikaanse meervoudig medaillewinnaar Steffen Peters.

1. Als een paard niet aan de hulpen staat, zijn de vliegende wissels gedoemd

Er is waarschijnlijk geen ruiter op deze wereld die nog nooit heeft geworsteld met changementen, of dat op een bepaald moment in de toekomst niet zal doen. Die vervelende kleine huppelpasjes zien er misschien mooi en vloeiend uit, maar ze zijn vaak een grote hindernis om te overwinnen in de training van een paard… en van een ruiter!

Vaak als je worstelt met de vliegende wissels, zul je veel oefeningen vinden om ze te verbeteren. En hoewel het waar is dat je een goed gebalanceerde galop moet hebben en je paard soepel moet zijn, is er één gouden regel, volgens de zilveren medaillewinnaar van het Tokyo 2020 Team, Steffen Peters: “Als het paard niet aan de hulpen staat, heb je een probleem.”

Hoewel je op lagere niveaus misschien wegkomt met een vliegende wissel die een pas te laat aan de hulpen is, zul je zeker nooit betrouwbare eners hebben. En als het paard niet reageert op je hulpen, is de kans ook veel groter dat je een wissel maakt die te laat is in plaats van zuiver.

Dus wees eerlijk tegen jezelf of je paard echt aan de hulpen is. Reageert hij op een mooie lichte aanraking voor de galophulp vanuit stap? Luistert hij naar je zit? Moet je hem om de paar passen in galop een duwtje geven om hem op gang te houden? Zo ja, wees dan streng voor jezelf en je paard in het verwachten van een duidelijke en onmiddellijke reactie op je hulpen.

2. Kwaliteit boven kwantiteit

Dit is een advies dat niet echt kan worden toegeschreven aan een Olympische medaillewinnaar. De bronzen medaillewinnaars Carl Hester en Charlotte Dujardin zijn misschien wel de bekendste voorstanders van rustdagen, rustig werk voor jonge paarden en “je paard paard laten zijn”.

Maar het is geen nieuw concept. Zelfs tweevoudig gouden medaillewinnares Jessica von Bredow-Werndl maakte duidelijk dat ze TSF Dalera ook met pauzes schoolt, waarbij ze haar paard een paar dagen vrij geeft na een paar dagen van intensieve training. De Duitse gelooft sterk in het creëren van een ‘happy athlete’ en geeft ze veel ervaring door veel buiten te rijden en galopwerk met haar paarden te doen.

En hoewel ze dit jaar geen medaillewinnares was, zegt Cathrine Dufour (die net naast het brons greep) hetzelfde over rustdagen en intervaltraining. We zien een patroon!

Moraal van het verhaal? Kwaliteit boven kwantiteit.

Het is beter om drie dagen uitstekend te trainen met tussendoor pauzes, rekoefeningen of buitenritten, dan zes dagen slecht en middelmatig te trainen. Als je paard iets goed doet, geef hem dan een beloning en een kleine pauze. Wees vrij en gemakkelijk met het belonen, en blijf niet “oefenen” omwille van het oefenen.

Paarden hebben, net als mensen, variatie nodig. Je kunt niet van ze verwachten dat ze 110% geven, dag in dag uit, jarenlang.

3. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden

Dat is misschien niet de exacte uitspraak van dressuurkoningin Isabell Werth – die in Tokyo haar 11e en 12e Olympische medaille won. Maar ze heeft vaak gezegd dat het vinden van de sleutel voor elk paard cruciaal is voor succes.

Tijdens een interview zei ze: “Er is geen paard zonder problemen, zonder ups en downs, en het doel is om een sleutel te vinden en niet op te geven – als deze niet werkt, moeten we een andere vinden. Dit is wat ik echt graag doe.”

Het ene paard moet lager in de nek worden gereden, het andere paard heeft een vaste buitenteugel nodig, weer een ander paard heeft veel buiging nodig om hem recht te krijgen. Anderen moeten juist sneller in het achterbeen.

Hoewel de basisprincipes hetzelfde blijft, kunnen de methodes die je gebruikt een beetje verschillen per paard. Net als mensen – we moeten allemaal dezelfde examens afleggen op school, maar mensen leren de stof anders en blinken uit op verschillende gebieden.

4. Wees niet bang voor de power

Het was zeker dat Charlotte Dujardin in deze lijst zou voorkomen. Het was zelfs moeilijk om uit haar vele parels van wijsheid te kiezen. Een van de andere kanshebbers was het iconische “korte teugels winnen gouden medailles.”

Maar uiteindelijk zit er zoveel waarheid in dit ene kleine citaat, en het sluit aan bij zoveel andere dingen die Charlotte heeft gezegd. In de clinics zegt ze altijd tegen de ruiters dat ze moeten galopperen, het paard echt naar voren moeten brengen en vooruit moeten denken met de hand.

Het komt erop neer dat je de kracht van je paard moet benutten in plaats van het te smoren. Werken met dieren van 500 kilo betekent dat je niet bang mag zijn voor hun kracht, maar dat je een manier moet vinden om ermee te werken om het beste uit je paard te halen. Dit is vooral waar wanneer je op hogere niveaus wilt rijden en echt die gedurfde uitgestrekte gangen en bergopwaartse gangen wilt krijgen.

Zoals het gezegde luidt, stop met rijden met de handrem op.

5. Wees proactief

Sabine Schut-Kery was een van de meest gedenkwaardige prestaties in Tokyo, en was deels verantwoordelijk voor de zilveren medaille van Amerika in de dressuur.

Hoewel Schut-Kery minder productief is dan Werth en Dujardin, heeft ze in haar clinics vaak de nadruk gelegd op proactief zijn.

Wat houdt dat precies in? Stel verwachtingen en communiceer ze duidelijk naar je paard. Wacht niet tot je paard schrikt en raak dan opgewonden en corrigeer het – in plaats daarvan, leg je been op in de bochten om eventuele theatraliteit te voorkomen.

Als je voelt dat je paard wat hapert in de achterhand, corrigeer het dan onmiddellijk voor het een “big deal” of een grotere correctie wordt. Stel je paard goed op in de hoeken. Bereid je goed voor op bewegingen in plaats van eraan te denken als je de halve pas, pirouette, overgang, of wat het ook is dat je wilt gaan rijden.

Dus: breng net zoveel naar de tafel als je paard doet!

Bron: FEI