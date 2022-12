De Wolff van Westerrode in jurypanel EK dressuur Riesenbeck

Nadat de FEI de leden van de ground jury voor de wereldbekerfinale bekend heeft gemaakt, zijn nu ook de juryleden voor de Europese kampioenschappen dressuur benoemd. In het panel voor het EK in Riesenbeck, van 4 tot en met 10 september, zit onder meer Eddy de Wolff van Westerrode. De Duitse Ulrike Nivelle is president van de jury.

Het jurypanel in Riesenbeck bestaat uit Ulrike Nivelle, Michael Osinski (USA), Raphaël Saleh (FRA), Isobel Wessels (GBR), Kurt Christensen (DEN), Maria Colliander (FIN) en dus Eddy de Wolff van Westerrode namens Nederland. De Oostenrijker Thomas Lang is reserve jurylid.

Verder is Carlos Lopes (POR) de buitenlandse technisch afgevaardigde de Chief Steward is de Belg Jacques van Daele. Het Judging Supervisory Panel bestaat uit David Hunt (GBR), Linda Zang (USA) en Evi Eisenhardt (DUI).

EK voor de jeugd

Ook zijn de juryleden bekend gemaakt voor de Europese Jeugdkampioenschappen in 2023. Het EK voor de jeugd is verspreid over drie evenementen in drie verschillende landen. Het EK voor Children en junioren is op Gestut Schafhof in Kronberg in Duitsland op 20 – 23 juli. Hier nemen de Nederlandse juryleden Frances Verbeek (bij de Children) en Mariette Sanders (bij de junioren) plaats in de juryhokjes.

Het EK voor Young Riders en Under 25 zal plaatsvinden in Pilisjaszfalu (Hongarije) op 11 – 16 juli. Hier zitten geen Nederlanders in het jurypanel. Wel vormt Henk van Bergen samen David Hunt het Judging Supervisory Panel. Van Bergen is in die hoedanigheid op het het EK voor pony’s. Nederland is niet vertegenwoordigd in de ground jury bij de pony’s. De ponyruiters rijden hun EK in Le Mans van 27 tot en met 30 juli.

Bron Eurodressage