Adelinde Cornelissen maakt rentree met Aqiedo

Grand Prix-paard Aqiedo (Undigo x Metall) verscheen ruim een jaar niet meer in de ring. Nu is zijn rentree in zicht. Adelinde Cornelissen brengt de vijftienjarige Undigo-zoon volgende maand uit op The Dutch Masters - Indoor Brabant in Den Bosch.

Adelinde Cornelissen maakte in 2016 haar internationale Grand Prix-debuut met Aqiedo en in 2017 boekten ze verschillende successen zoals een dubbele overwinning in Lier en ook in Saumur waren ze twee keer de beste. Daar noteerden ze met 75,500% een persoonlijke record in de Grand Prix. In het outdoorseizoen van 2018 leverden ze sterke prestaties in Rotterdam en Falsterbo en met de bronzen medaille op het NK was een teamplek voor de WEG in Tryon in zicht. Uiteindelijk werden ze opgesteld als reserve.

Wereldbekerwedstrijden

De combinatie ging dus niet naar Tryon maar in september wel naar Saumur. Daar wonnen ze zowel de Grand Prix als de kür. In de kür behaalden ze een nieuw persoonlijk record van 80,365%. In 2019 reed Cornelissen Aqiedo in de Wereldbekerwedstrijden van Amsterdam en Neumünster. Vervolgens zou het duo van start gaan op Indoor Brabant maar daarvoor meldde Cornelissen Aqiedo toen af.

