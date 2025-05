Charlotta Rogerson en Bonheur de la Vie vieren debuut met zege in CDI3* Grand Prix München

Charlotta Rogerson heeft haar debuut met de Bordeaux-zoon Bonheur de la Vie winnend afgesloten. De door familie Gijsbers gefokte Louisdor Preis-winnaar liep bij zijn eerste wedstrijd met de Zwitserse amazone naar 71,522%, tevens de enige 70%-plus score in deze Grand Prix.

De score die Rogerson met Bonheur de la Vie liet optekenen betekent een persoonlijk record voor de amazone. Tot dusver was de Blue Hors Zack-dochter Famora haar enige paard op internationaal Grand Prix-niveau. Met deze merrie behaalde ze in 2023 haar hoogste score van 71,282%.

De tweede plaats in de Grand Prix was voor Lisa Müller en Gut Wettlkam’s Zonik Hit OLD (v. Zonik) met 68,413%. Yara Reichert reed Valverde NRW (v. Vitalis) met 68,37% naar de derde plaats.

Bron: Horses.nl