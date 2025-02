Comeback Andreas Helgstrand en Jovian aankomende vrijdag gepland

Andreas Helgstrand kondigde in december 2024 al aan dat hij na zijn schorsing begin 2025 zijn comeback zou maken met Jovian (v. Apache). Die comeback staat nu gepland: op 14 februari staat de combinatie op de startlijst op een nationale wedstrijd in Hjallerup (Denemarken).

De laatste keer dat Helgstrand Jovian uitbracht was op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck. Daarna werd de Deense handelaar en dressuurruiter geschorst wegens de in Operation X-getoonde praktijken op zijn stal. Hij bracht Jovian om die reden onder bij Patrik Kittel. Kittel bracht Jovian van maart tot juli 2024 in aanloop naar de Olympische Spelen op vijf concoursen uit, maar besloot uiteindelijk om Touchdown mee te nemen naar Parijs. Onder Kittel liep Jovian naar soortgelijke scores als onder Helgstrand.

Startlijst Hjallerup

Bron: Horses.nl