Dinja van Liere met Hermès in top tien FEI World Ranking

Dinja van Liere is met Hermès (v. Easy Game) binnengekomen in de top tien van de FEI Wereldranglijst. Het duo komt van de achttiende plek en staat in de nieuwe lijst op plek nummer negen. Hans Peter Minderhoud klimt met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) van plek tien naar plek acht en is daarmee de beste Nederlander op de lijst.