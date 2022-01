Drievoudig WK-finalist FBW Fairplay H ondergaat ruiterwissel

De drievoudige WK-finalist FBW Fairplay H (v. Fuerst Hohenstein) wordt voortaan uitgebracht door de 19-jarige Laura-Franziska Riegel. In 2017 kocht Linda Knoll de ruin, waarmee ze meer dan 50 overwinningen behaalde in de klasse S* en S**. Nu gaat de schimmel samen met Riegel verder in de U21.

Op vijf-, zes- en zevenjarige leeftijd reed Ines Knoll de kleinzoon van Disco-Taenzer op het WK voor jonge dressuurpaarden. Als vijf- en zesjarige eindigde FBW Fairplay H op de vijftiende plaats. De laatste keer dat de ruin deelnam behaalde hij de vierde plaats met een score van 78.544%.

Linda Knoll: ‘Ines en ik wensen Laura veel succes’

Linda Knoll: “Wij, Ines en ik, zijn dankbaar voor de mooie successen die we met hem hebben mogen vieren! Ik hoop dat Laura, die het meerdere keren heeft geprobeerd en er meer dan enthousiast over is, met hem succes zal hebben in de Young Rider Tour. Wij wensen Laura veel succes!”

