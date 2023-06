Emmelie Scholtens is back: winst in GPS met nieuw PR van 75,575%

CHIO Rotterdam mag dan wat betreft de landenwedstrijd op een grote teleurstelling zijn uitgelopen, er is ook (zeer) goed nieuws voor TeamNL: Emmelie Scholtens is terug! En hoe. De amazone die na haar ongeluk nog maar een paar weken weer in het zadel zit, rijdt Indian Rock (v. Apache) in het Kralingse Bos naar de winst in de Grand Prix Spécial met een persoonlijk record van 75,575%.

Met een foutloze proef waarbij het Scholtens lukte om Indian Rock zijn talent steeds meer te doseren in de proef scoort Scholtens bij de vijf juryleden 75,575% (74,362-77,979%). Net zoals in de Grand Prix is het bijzonder om te zien hoe graag Indian Rock het goed wil doen en hoe onverstoorbaar hij door de proef loopt. Af en toe doet hij nog iets meer dan hij aan kan en gaat haast iets teveel bergop (en daardoor te weinig voorwaarts), maar Scholtens lijkt dat steeds beter in banen te kunnen leiden. En dat is heel goed nieuws voor Nederland richting Riesenbeck.

Frankrijk nog aan de leiding, Pauline Basquin 2e

In de FEI Nations Cup, waar Nederland al uitgeschakeld was na de Grand Prix, gaat Frankrijk nog steeds aan de leiding. Pauline Basquin stuurde Sertorius de Rima Z Ifce (v. Sandro Hit) met een harmonieuze proef naar 73,468% – goed voor een tweede plaats en Alexandra Ayache kwam met Jolene op 69,383% (goed voor een 7e plaats).

Frankrijk staat na de Spécial ook nog aan kop in de landenwedstrijd, gevolgd door Zweden, Duitsland (al werd Anna-Christina Abelllen uitgebeld wegens bloed in de Spécial) en Groot-Britannië. Andrew Gould deed met de KWPN-hengst Indigro (v. Negro) goede zaken voor de Britten met een 3e plaats in de Spécial (72,17%). Straks in de kür kan er ook nog wat verwacht worden van de jonge Brit Lewis Carrier, die in de Grand Prix een zeer goede indruk maakte.

De Nations Cup wordt vanavond beslist in de kür, daarin rijdt Diederik van Silfhout ook nog individueel mee.

Uitslag

Tussenstand Nations Cup

Bron: Horses.nl