Ferrer-Salat en Elegance bij internationaal rentree naar dik 75% in GPS

Na een wedstrijdpauze van achttien maanden reed Beatriz Ferrer-Salat de Negro-zoon Elegance begin mei de ring binnen op de nationale wedstrijd in Barcelona. Afgelopen weekend volgde het internationaal rentree. Op het Spaanse CDI Camarma de Esteruelas won de combinatie de Grand Prix met 70,370%. In de Grand Prix Spécial kwamen ze met 75,149% dicht in de buurt van hun PR van 75,489% (CDI Grote-Brogel 2021).

In de Grand Prix kwam Guillermo Garcia Ayala met Poeta de Susaeta (v. Cacique IX) met 69,544% het dichtst bij Ferrer-Salat in de buurt. Juan Antonio Jiménez Cobo stuurde Quartar (v. Quantensprung) met 69,283% naar de derde plaats. In de Spécial reed Ferrer-Salat zich meer dan vijf procent los van de nummer twee, Claudio Castilla Ruiz met Sardon de Adama de Susa (v. Sandro Hit). Garcia Ayala werd nu derde met 69,745%.

Bron: Horses.nl/Dressage News