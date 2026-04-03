GDF Wellington: Nederlandse dressuurpaarden maken de dienst uit

Het Global Dressage Festival zit er na twaalf weken op en met het oog op het Wereldkampioenschap in Aken kijkt de Paardenkrant waar de Verenigde Staten op dit moment qua scores staan. Dat is om twee redenen relevant voor Nederland: veel Amerikaanse topruiters zitten op Nederlandse paarden en op dit moment lijkt TeamUSA (qua scores) TeamNL voorbij te streven. De Verenigde Staten zijn geen concurrent met het oog op de Olympische kwalificatie, zij hebben als gastland automatisch een startplaats.

Rick Helmink Door

De hoogst geklasseerde Amerikaanse ruiter op de FEI-ranking is de 23-jarige Christian Simonson. De door Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Center van paarden voorziene ruiter staat op dit moment op de negende plaats van de ranking. Die plaats dankt hij vooral aan de eind 2024 door Humphries bij Ad Valk en Stoeterij Black Horse aangeschafte KWPN-hengst Indian Rock (v. Apache). De door Jan de Bruijn uit Schelluinen gefokte Indian Rock liep in april 2025 zijn eerste Grand Prix met Simonson en scoorde toen direct 76,749%. Het afgelopen winterseizoen liep hij drie concoursen en scoorde daarbij tussen de 73,369% en 76,043% in de Grand Prix.

