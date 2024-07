Gerdine Maree tweede in Grand Prix Spécial Falsterbo, Floor van Kempen beste Nederlandse in kür

Net als in de Nations Cup was het opnieuw Gerdine Maree die het beste Nederlandse resultaat in Falsterbo neerzette. De Nederlandse amazone eindigde in de Grand Prix Spécial achter Helen Langehanenberg op de tweede plaats. In de kür op muziek was het Floor van Kempen die met een vierde plaats voor het Nederlandse succes zorgde. Duitsland en Zweden kleurden hier het volledige podium.

Het Nederlandse team werd gisteren derde in de Nations Cup en was vandaag individueel opnieuw succesvol. Gerdine Maree zette met de twaalfjarige Holiday (v. Dream Boy) het beste Nederlandse resultaat neer door tweede te worden in de Spécial. De jury kon 70.300% kwijt voor haar proef. De winst was voor Helen Langehanenberg die de eveneens twaalfjarige Fürstenball-zoon Facilone FRH naar 73.766% stuurde. Het podium werd compleet gemaakt door Anna Kasprzak met de Rockwell-zoon Rock Star 13 (69.723%).

Kür op muziek

Duitsland en Zweden kleurden het podium in de kür op muziek, waar Floor van Kempen voor het beste Nederlandse resultaat zorgde. Van Kempen stuurde Geronimo (v. Bordeaux) naar 73.690% (69.700% technisch en 77.680% artistiek) en eindigde daarmee nipt buiten het podium op de vierde plaats. Duitsland won gisteren de Nations Cup en stond ook in de kür bovenaan. Carina Scholz stuurde Tarantino (v. Toronto) met 76.675% ruimschoots naar de overwinning. Voor de kür van Tinne Vilhelmson Silfvén met Devanto kon de jury 75.790% en een tweede plaats kwijt. Evelyn Eger volgde met Tabledance (v. Totilas) op de derde plaats (74.130%).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl