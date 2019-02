Hans Peter Minderhoud: ‘Ik voel geen extra druk’

The Dutch Masters-Indoor Brabant, van 14 tot en met 17 maart, is de laatste mogelijkheid om punten te vergaren voor de Wereldbekerfinale in het Zweedse Gothenburg. De combinaties die nog punten nodig hebben wordt het echter moeilijk gemaakt, want de top van de tussenstand start in de Brabanthallen in Den Bosch.

Duitsland komt met een sterke groep ruiters, aangevoerd door Isabell Werth. Werth is als titelverdediger automatisch geplaatst voor de finale. Ze heeft vier kwalificaties gereden en gewonnen met drie verschillende paarden: Lyon met Emilio, Stuttgart met Bella Rose en Amsterdam en Neumünster met Weihegold OLD.

Top drie

Verder starten voor Duitsland: Helen Langehanenberg (de huidige leider van de tussenstand), Dorothee Schneider (tweede in de tussenstand) en Benjamin Werndl (derde in de tussenstand).

Minderhoud vierde in tussenstand

Hans Peter Minderhoud staat momenteel op de vierde plaats in de tussenstand en lijkt daarmee zeker van een plaats in de finale. In het eerste Wereldbekerseizoen van de hengst Glock’s Dream Boy N.O.P. behaalde hij een derde plaats in Londen en won in Mechelen.

Redelijk zeker

“Ik voel geen extra druk. Ik ben redelijk zeker van een finaleplaats”, vertelt Minderhoud. “In de voorbereiding komt The Dutch Masters op een goede tijd. Drie weken na Amsterdam en drie weken na Den Bosch is de finale. Daardoor heeft Dream Boy een fijne rustperiode tussendoor.”

De Wereldbeker Grand Prix wordt donderdag 14 maart vanaf 17.00 uur verreden, de kür zaterdag 16 maart vanaf 14.30 uur.

Deelnemerslijst

Tussenstand

Bron: IndoorBrabant