Hans Peter Minderhoud neemt Glock’s Zonik over van Edward Gal

Hans Peter Minderhoud neemt de teugels over van Glock's Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack). Dat heeft team Glock vandaag bekend gemaakt. Daarmee heeft Minderhoud nu twee toppaarden voor het allerhoogste niveau (en richting de Olympische Spelen!). De eerst concoursstart staat volgende week al op de agenda: CDI Compiègne.

In de coronatijd reed Hans Peter Minderhoud de nu dertienjarige Zonik een paar keer voor partner Edward Gal en dat leek direct heel goed te passen. “Voor Edward die in de luxepositie zit dat hij nu nog twee toppaarden heeft voor de Grand Prix, Glock’s Total US en Glock’s Toto jr., was de keuze toen snel gemaakt”, schrijft team Glock.

Twee ijzers in het vuur voor Tokio

Minderhoud traint Glock’s Zonik nu sinds een paar maanden en heeft hem dus nu al startklaar. Naast Glock’s Dream Boy heeft Minderhoud dus nu – waarschijnlijk – nog een tweede ijzer in het vuur voor Tokio. “Het past echt heel goed”, meldt Glock trainster Nicole Werner aan Horses.nl.

Klik

Hans Peter Minderhoud zegt: “Ik ben heel blij met Zonik. Ik heb een goede klik met ‘m en het is heel plezierig hem te rijden. Edward en ik hebben nu allebei twee toppaarden en dat vergroot onze kansen natuurlijk.”

Jong paard

Overigens is dit niet de eerste keer dat Hans Peter Minderhoud Zonik rijdt en start. Minderhoud reed Zonik als jong paard en startte hem ook op zijn eerste internationale wedstrijd. Minderhoud kreeg van Denemarken een wild card om mee te rijden op het WK in Verden in 2013.

Bron: Horses.nl