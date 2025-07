Invictus naar Gregor Tacx

Het Grand Prix dressuurpaard Invictus (v. Jack Sparrow) waarmee Hans Peter Minderhoud onder meer in 2023 op het NK reed en op de longlist voor de Olympische Spelen in Parijs stond, is verkocht aan dressuurruiter Gregor Tacx en Joost Westendorp. Het paard was in eigendom van Edward Gal, maar Minderhoud liet eerder al aan De Paardenkrant weten dat Invictus niet bij de vier paarden zit waar hij zelf mee verder gaat nu het contract met Glock is afgelopen.