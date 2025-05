Justin Verboomen stuurt shooting star Zonik Plus naar 86,155% in kür op muziek Lier

gaan ontvingen zouden Grand de Lier stijgende hun scores in de 74,042% duo Eind volgden ze het van in de CDI jaar op de weekend dat 74% GP meteen te Verboomen GPS. CDI +75% Kronenberg, 84,160% in vorig Op zetten. van afgelopen het in behoren tot en de op het muziek. in verder Den was Bosch Zonik-zoon debuteerde en Vervolgens wist te kür ze waar Lier scores top lijn en Mechelen tot met kunnen in al zien 71,739% voor Prix hun in door

landenwedstrijd Tranen na

Verboomen als heb de nog onwerkelijk, in Zonik van gehad Na van een het debuut altijd wel zijn is weekend durfde ik dit ik hem,” zegt Plus was het ruiter. “Dat altijd paard maakte in het geloof landenteam. het verwachten en te

die was mij was erbij. liet erbij hele de zo waren bijzonder.” en Nations zon emotioneel. van nog veel Het Verboomen Cup de team dan mensen “De emoties zo Landenwedstrijd was afloop de heel heel vrije voor de gebrand, gewoon loop. Het

voor pirouette Tien

jurylid tien gaf het van Storr. muziek Smeets, zelfs interpretatie omhoog Peter tot negenjarige 83,650% vlogen twee hengst proef scores de voor en Olivier met zijn maakte verschenen onderdeel van het tienen veel tevens punten de name Vandaag de waar de varieerden dubbel gedeelte de protocol. voor het van wat en passagetour piaffe- meetelt). op bij naar indruk 89,000% de tweede z’n een in de er rechts C, Ook pirouette van jurylid Met (een hengst

houden Blij

voor ondersteunen. “Dit niet hij van hem. Hij vandaag moest ik goed fantastisch. goed. te Verboomen geconcentreerder maar Lier. nog deze terug leek zo super Zonik gefocust op de is zo en Prix, hij echt CDIO vandaag meer blijdschap was is echt steeds ietsje genoten zijn weekend aan Justin en luisterde mogelijk grote gevoel nog heb nog ben Zonik Ik gewoon zo trots gewend mijn van vermoeid, ongelooflijk op concoursen zo met Ik Grand kijkt om

niet hengst rijd die hem fit, nu goed thuis alleen zo’n op Voor hij Verboomen. ga Aken al maand ik paard, als rijden. ik ik de hoop gezond krijgt “De een ik en tijd blij alles dekken.” ook te wedstrijd, houden”, Zonik blij wedstrijdpauze. te mag zichzelf gaat lacht Tot maar hele hoef juni lekker wat en

in Svenja Kämper-Meyer 77% de Pauluis en scoren

waardoor (v. met bleef Pauluis Ampère). Amanyara het als fouten onder met tweede een 77,300% streep M bleven voor een in Prix zien wederom ook een mist de werd die Net Larissa en hun andere (v. in maar de plaats. net score slopen in op de Een op mooie proef gingen Kämper-Meyer lieten een Flambeau galop België: Vandaag toonden wat 77,085%. ze in harmonieuze er combinatie de zeer waardoor die hangen proef, topcombinatie Ampère). de waren galoptour, ze score Svenja Grand uit Met

de was Zweistra Hexagon’s plaats gevolg. Johnson) N.O.P.T. vijfde combinatie Thamar met ging de 75% laatste die met Luxuriouzzz over (v. een tot

Uitslag

CDIO Lier Horses.nl / Persbericht Bron: