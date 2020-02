Kittel wint in Doha, Minderhoud achtste

Na de goede prestatie van de Nederlandse para-dressuurruiters ging vandaag in Doha de Grand Prix dressuur van start. Patrik Kittel won met Delaunay Old (v. Dr. Doolittle 45) overtuigend met een score van 74,413%. Hans Peter Minderhoud werd achtste met Zanardi (v. Rubels).

Ondanks dat Patrik Kittel zijn concurrentie ruim twee procent het nakijken gaf, was het geen unanieme overwinning. De Noorse jury bij B zag Matthias Alexander Rath en Foundation (v. Fidertanz) als winnaars. De andere juryleden dachten hier anders over en brachten Rath naar een gemiddelde score van 72,304% met de twaalfjarige hengst. Dit was goed voor een derde plaats. Achter Kittel eindigde met 72,326% Morgan Barbançon met Sir Donnerhall II Old (v. Sandro Hit).

Hans Peter Minderhoud was de enige Nederlander in deze Grand Prix-rubriek. Hij stuurde Zanardi naar een achtste plaats met 68,891%.

Bron: Horses.nl