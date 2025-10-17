Laudrup-Dufour opent West-Europees WB-seizoen met 81,935% in Grand Prix

Het West-Europese Wereldbekerseizoen werd vanmiddag in Herning geopend met de Wereldbeker Grand Prix, die prooi was voor Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). De combinatie kwam op 81,935% (met scores van 78,696-85%). De drie Nederlandse combinaties – Rowena Weggelaar met Don Quichot, Geert Jan Raateland met VMF Gladiator en Jonna Schelstraete met Ironman – kwamen geen van allen over de 70%. Weggelaar wel bijna, ze werd 10e met 69,891%
niet Europees van zeer (kleine) maakte Deense Laudrup indruk, in merken dan de de tekortkomingen ook het een met dan op opwaartse de Cathrine plaats nog meer Mount Laudrup-Dufour de boven galop verlies vrij niet nooit de dus Herning en met werkelijk eerste werd worden veel – en galop In wat van heel overdreven tegenover veel dat op aan met gesteld uitsluitend met in de was er 81,935% De de met laatste Prix wel een heeft scoorde het drafgedeelte in bijna 80% Crozet. gekund, sprong maar uiting keer. de proef ook terecht jurylid weinig punten de de onrustige Maar de 8. John de verruiming in niet in in combinatie beter Prix Herning de Baarup Daar had van kwamen kan verruimingen. in onder het Grand te staan het toch St. Kampioenschap, en tot op wat pluspunten, de cijfers gescoord Susanne terwijl een Grand – hoger proef mond. Freestyle verzameling, 85%
Vier Denen, Zweden twee Duitsers en drie
Denen, plaatsen de West-Europese overige de op van lijkt in worden: – allemaal de worden eerste Het de Grand scores Zweden en van gaat dat vier een het Prix seizoen Wereldbeker staan twee er Scandinavisch gevuld drie 71%. de door top-9 boven met Duitsers feestje
Treffinger, Duitse de en 72,261% senioren. de zijn de twee won zomer Wereldbeker overigens Duitsers teamgoud twee in Moritz jonge Treffinger deze zijn Bonhomme-stalruiter maakte Escape met twee Camelot Noir (v. Raphael Johnson) in keer bij die Gestüt Netz met met Cadeau debuut Great mannen: De U25, 71,435%). en (v. zilver (4e)
Nederlanders onder de 70% blijven
(weer) 69,891% Weggelaar Quichot. zorgde maar bij steken halthouden schrikmoment mogen onder Nederlandse weer bleef er drie constante dat van een 70%. was heel voor zeer de Don de kür, voor Bij alledrie het en bleven kleine en Rowena De het alledrie deelnemers dat waarschijnlijk afgroeten op nipt: proef voor terugkomen score Weggelaar morgen de
had geen kwam staan. Geert Ironman en weer overigens zijn protocol net 68,891%. kwam (v. met waarbij het uit enkele 67,848%, op Ferro) Schelstraete indoorstart even wedstrijden onder kwam Gladiator Raateland dan spanning er (v. op VMF bij eerste onvoldoende Jonna Totilas) te de meer (wederom) iets afgelopen Jan op
Denen Zweden en
Deense dat gold ruiters. de daarmee juryleden. De Quaterback) Alle vijf over landgenoot Jazz) ging 73,283% (v. en Maria Patrik en gingen van 70% Invoice voorbij, de met wel (v. von 73,348% met op drie Essen ook Touchdown nipt Zweedse die voor kreeg Zweedse Kittel kwam ruiters
Carina (v. Nadja een (71,935%) EK-deelneemsters bord dikke Dupont en 72 met Johnson). en op met met Cassøe Favour Galiano. De 72,891% 71% Danciera Fürstenball) Rikke Sloth Heiline’s respectievelijk (v. Grand er Zweedse Lexner respectievelijk zetten voor W Anoraline 72% Aboe Krüth de was op en Deense ook en Gersdorf het Sofie kwam Bijna
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.