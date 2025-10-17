Laudrup-Dufour opent West-Europees WB-seizoen met 81,935% in Grand Prix

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Laudrup-Dufour opent West-Europees WB-seizoen met 81,935% in Grand Prix featured image
Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle. Foto: FEI/Pernilla Hägg
Door Rick Helmink

Het West-Europese Wereldbekerseizoen werd vanmiddag in Herning geopend met de Wereldbeker Grand Prix, die prooi was voor Cathrine Laudrup-Dufour met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark). De combinatie kwam op 81,935% (met scores van 78,696-85%). De drie Nederlandse combinaties – Rowena Weggelaar met Don Quichot, Geert Jan Raateland met VMF Gladiator en Jonna Schelstraete met Ironman – kwamen geen van allen over de 70%. Weggelaar wel bijna, ze werd 10e met 69,891%

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like