Lehfellners Roberto Carlos positief getest op EK Dressuur

Bij Roberto Carlos (v. Rosandro), het paard van de Oostenrijker Stefan Lehfellner, is op het EK Dressuur in Crozet op 28 augustus 2025 een verboden stof in het bloed gevonden. Het resultaat van Lehfellner is geschrapt, maar het voorval heeft geen verdere sportieve gevolgen voor de ruiter.

Savannah Pieters Door

Roberto Carlos was eerder behandeld aan een oogontsteking door Dr. Stadler, specialist in oogheelkunde. Zij gebruikte het medicijn Dorzostad, met als werkzame stof Dorzolamid. Dit middel is toegestaan voor behandeling, maar mag op wedstrijd niet meer in het lichaam van het paard aanwezig zijn.

De dierenarts had Lehfellner verteld dat het voldoende was om het medicijn minstens 48 uur voor de wedstrijd te stoppen. Achteraf bleek dat de stof meer dan vier weken later nog aantoonbaar was.

De kliniek van Dr. Stadler nam de volledige verantwoordelijkheid voor de verkeerde inschatting van de wachttijd en verontschuldigde zich bij Lehfellner.

De FEI heeft de zaak afgehandeld via een snelle administratieve procedure. De zaak is daarmee afgesloten en heeft geen verdere sportieve gevolgen voor Lehfellner. Voor team Oostenrijk heeft het schrappen van Lehfellners resultaat geen gevolgen: het team werd al gediskwalificeerd nadat Fidertraum van Florian Bacher onregelmatig bleek.

Bron: Horses.nl/OEPS