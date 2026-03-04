Lier laat opnieuw zien hoe de Belgische dressuursport floreert

De Belgische dressuursport zit al jaren in de lift en die groei is nog niet voorbij. Dat is de conclusie die na CDI Lier van afgelopen weekend getrokken kan worden. Maar liefst dertien Belgische combinaties kwamen aan de start in de verschillende Grand Prix-rubrieken en ook los van de twee combinaties die tot de wereldtop behoren (Justin Verboomen/Zonik Plus en Larissa Pauluis/Flambeau) is er nog veel meer. De Belgische bondscoach Jeroen van Lent heeft wat te kiezen in aanloop naar Aken en als een aantal combinaties zich doorontwikkelen kan een teammedaille daar zeker tot de mogelijkheden behoren.

Rick Helmink Door

Het team achter Belgium Dressage Events – Wim Verwimp, Joyce Lebon, Thomas Eykmans en Mike Hazebroek (eigenaar Azelhof Horse Events) – begon in 2020 met het organiseren van het Belgisch kampioenschap dressuur en bouwde dat gestaag uit.

Sinds 2025 organiseert het team een indoor CDI, de eerste dressuur Nations Cup in Lier en nog steeds het Belgisch kampioenschap. Samen met Belgium Dressage Events groeide de dressuurtop van België zo vanaf 2020. Vorig jaar op het EK in Crozet was er de vierde plaats en in dit wereldkampioenschapsjaar zit de allereerste teammedaille in de dressuur er op papier in. Dat kan na Lier gesteld worden.

België had (zonder de FEI-nummer één-combinatie Justin Verboomen en Zonik Plus, die overigens wel een prachtige show op livemuziek gaf in Lier) maar liefst dertien combinaties in de twee Grand Prix-rubrieken: zeven in de driester en zes in de vierster.

