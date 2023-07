Marten Luiten neemt revanche: 73,461% en voorlopig 2e in individuele proef

Marten Luiten neemt vandaag met Fynona (v. Ampère) in de individuele proef (U25 Grand Prix) op het Europees Kampioenschap U25-Grand Prix revanche. Daar waar gisteren dure punten bleven liggen (in de galoptour) werden vandaag juist de punten verzameld. Met 73,461% staat Luiten voorlopig tweede achter de Duitse Felicitas Hendricks, met morgen nog 18 combinaties (van 36) te gaan.

De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de naar boven afwijkende score van het Franse jurylid Alban Tissot bij B (77,051%) de score van Luiten en Fynona, de nummer 1 van de FEI-ranking voor U25-combinaties, wat omhoogkrikte.

De andere juryleden beoordeelden de proef met scores van 71,795% (Annette Fransen Iacobaeus) tot 73,781 (Sissy Max-Theurer). De proef van Luiten begon sterk met mooi binnenkomen en halthouden en mooi scharende appuyementen, zakte weer wat bij de passage (eerder iets een trage draf) en overgangen uit de piaffe en klom vooral omhoog in stap (super verzamelde stap) en galop. De pirouettes waren een hoogtepunt in de proef en verder bleven fouten (gisteren drie keer een fout in de wissels) uit.

Pech voor Semmieke Rothenberger

Met de dikke 73% staat Luiten voorlopig tweede achter de Duitse Felicitas Hendricks, die ook de landenproef won. Tussen de beiden stond eigenlijk nog Semmieke Rothenberger met Farrington (v. Jazz) met 74,051%. Rothenberger reed een knappe proef en kwam zelfs met foutjes nog over de 74% omdat er ook veel hoogtepunten waren.

Enige tijd na haar proef kwam Rothenberger onderaan de uitslagenlijst terecht met eliminated achter haar naam. Bij de veterinaire controle werd bloed gevonden net onder het dekje (een plek waar een spoort normaal gesproken niet komt) van Farrington. Medaillekandidaat Rothenberger, die alweer op weg naar huis is na haar uitsluiting, meldt zelf op haar social media dat zij denkt dat een horzel de boosdoener is geweest en dat zij zelf het plekje niet eens meer kon vinden bij het afzadelen.

Felicitas Hendricks naar PR van 74,256%, Erbe en Söder op 3 en 4

Als Rothenbergers score was blijven staan, was Marten Luiten compleet omgeven door het Duitse team. Op 1 staat namelijk Felilcitas Hendricks, die ook de landenproef al won. Met Drombusch (v. Destano) reed Hendricks, met een zeer fraaie proef, naar 74,256%. Bij haar waren de juryleden het ook niet unaniem eens over de score, twee juryleden beoordeelden de proef in de 72%, drie in de 75%.

De andere twee Duitse dames staan achter Luiten op plaats 3 en 4: Helen Erbe reed Carlos FRH (v. Helenenhof’s Carabas) naar 71,385% en Selina Söder kwam met Zaire-E (v. Son de Niro) op 70,897%. Van de eerste 18 combinaties scoorden er maar vier boven de 70% (vijf als Rothenberger erbij op wordt geteld).

Zoë Kuintjes voorlopig 5e, Daphne van Peperstraten 7e

Zoë Kuintjes staat voorlopig op de 5e plaats met Cupido RS2 (v. Rhodium). Kuintjes leek hard op weg naar een 70%-score, maar onder andere in de eners sloop een foutje. Onder de streep werd het 68,974% (67,436-70%). Daphne van Peperstraten volgt met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) op de 7e plaats met 68,282%.

Morgenmiddag (13.15 uur) wordt de strijd om de eerste set individuele medailles voortgezet.

Uitslag

