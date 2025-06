Na de bel toch nog NK-brons voor Jessica Nesselaar: ‘Heel blij dat ik opnieuw mocht rijden’

dat ik echt aan begon nog aan niet galmen aan enorme springen eenmaal een en de staat om zorgde maar opeens er rijden, het geprobeerd ze het erg staat het wat toen muziek de heel fijn boxen. Nesselaar. Kür ik heerlijk is het het bel”, de beste lukte zachter. slag en het van normaal wat heb doen gesproken toen Kiekeboe heel helaas begon, en was helemaal direct dat niet Als maar te de met Ze ook raakte. maken, galmde gek stond maar ervoor muziek klonk er probleem, harder te van de ik “Kiekeboe Bij vertelt uit hard losrijden te

gelaten Tranen

betreft ook het zeker met ik NK we derde kwam twee “Ik voor daar van.” slag hiermee wat een hebben en van heel plaatsen toen mij maar heb erg indruk goede Voor wel gelaten. ten einde baalde tranen en de wel was best gemaakt, wat EK-observaties natuurlijk

Omschakelen

de omschakelen. is de ervoor belangrijkste. vertrouwen voor safe al de op echt in terug gelukt weer vooral Het dat dat werd ontspanning Kür gereden, Kiekeboe Kiekeboe losrijring goed te down de daar mededeling de de en dat Kür met opnieuw vond ring rijden. de ben Dat Terwijl ze wel was, wist toe toen gegeven bezig was. Dat prijsuitreiking uiteindelijk klaargezet. op over en heel amazone heb heb toen Ik ingereden. opgepakt podium moment voor was een mocht Ik naar met even mij de “Ik ik het het moment zorgen en cooling mijn was het weer kwamen om blij dat hoofdpiste me Maar op mee.” ik was het kreeg. in de

brons met Blij

hoorde nog En vader het gegaan gewonnen. heel de zo waarmee ze toen medaille “Toen hier toch? daarmee vader: geworden het was, met het dat tegen werd dat ik een onverwacht. zesde goed ik andere maar ik nieuws nu op.” eens dat als Kür mijn brons kleur kwam plaats mijn was niet nog keer de belandde. ik was slecht is De Na score 70,70%, ben Wellicht heel trots gewaardeerd zei op had eerste alles die het voor met

Technisch mankement

ben rijden. veroorzaakt om werden mocht opnieuw organisatie dankbaar door te mankement, zorgde muziekproblemen dat amazone. heb gekregen een heel reageert jury’s mijn en “Ik de Kür opnieuw technisch dat Nesselaar de de ervoor ik kans de de Dat rijden”,

gevoel Dubbel

Sofie moment prijsuitreiking het erg is Sofie alles vind heel hebben om en Ik ken elkaar het het de de Voordat werd dus zou dubbel. besluit we dat Rooij medaille klaar. familie stond en bronzen goed Kür te de jammer al Nesselaar. haar”, vinden, kunnen Nesselaar wel voor besluit gewonnen. ik opnieuw goed de maakt voor het voor van dit laten op “Dat met zuur rijden, genomen

