NOS maakt item met Hans Peter Minderhoud over einde Glock-periode

Het einde van het Glock Horse Performance Center in Nederland is voor de betrokkenen niet mooi, maar Hans Peter Minderhoud maakte er met Glock's Taminiau op CHIO Rotterdam wel een mooi einde van. In de laatste kür van het duo was er de winst met een nieuw record van 81,905%. De NOS sprak uitgebreid met Minderhoud op CHIO Rotterdam en maakte een item over het stoppen van het Glock Horse Performance Center.

Minderhoud vertelt in het item dat hij uiteraard nog heel graag was doorgegaan – zeker met Taminiau – en dat hij de afgelopen maanden bleef hopen dat dit toch op de één of andere manier nog mogelijk zou zijn. Dat is niet zo: Taminiau vertrekt (net zoals Glock’s Massimo en Glock’s Toto jr) over twee weken naar Oostenrijk.

‘Wil er nog wel een keer voor gaan’

Minderhoud drukt nu even op de pauzeknop, maar laat ook weten dat hij er waarschijnlijk nog wel een keer voor wil gaan. Daarmee doelt de ruiter op de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.

Ook bondscoach Patrick van der Meer komt aan het woord bij de NOS.

Bekijk het item hier

Bron: NOS