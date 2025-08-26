Oostenrijk met drie combinaties op EK Dressuur: Max-Theurer trekt zich terug 

Savannah Pieters
Victoria Max-Theurer met Abegglen FH NRW. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Oostenrijk komt deze week met slechts drie combinaties aan de start op het Europees Kampioenschap in Crozet. Kopamazone Victoria Max-Theurer heeft zich afgemeld. Haar vijftienjarige Abegglen FH NRW (v. Ampère) verkeert volgens de amazone niet in zijn gebruikelijke vorm. Voor haar andere paarden komt het EK nog te vroeg. 

