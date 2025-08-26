Oostenrijk komt deze week met slechts drie combinaties aan de start op het Europees Kampioenschap in Crozet. Kopamazone Victoria Max-Theurer heeft zich afgemeld. Haar vijftienjarige Abegglen FH NRW (v. Ampère) verkeert volgens de amazone niet in zijn gebruikelijke vorm. Voor haar andere paarden komt het EK nog te vroeg.
vroeg Te
team Harde voor het klap
“Hoe “De bondscoach met Oostenrijkse jaren beslissing een het jammer hele we niveau goede Dat zich sterke de vier Dr. en maakt natuurlijk twee van Vici is constante, plaats voor resultaten die op teruggetrokken, voor harde die respecteren. amazone Barth. presteren een ook, jaar zien. een dit beslissing reageert Dat is het uiteraard team”, een dat paarden hebben van drie EK we nu heeft Gelukkig aanwinst.” hoog verschijnt. combinaties is in op nog en Bettina heeft Uschi tegenvaller klap het team, al laten pijnlijk haar het tot
Horses.nl/EQWO.net Bron:
