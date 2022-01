Paula Matute Guimón oppermachtig in 4* Grand Prix kür met nieuw record: 74.480%

De Spaanse amazone Paula Matute Guimón behaalde de grootste overwinning uit haar carrière met de zwartbruine Oldenburger Delagronge (v. De Niro) van Julie McAllister in de Grand Prix kür CDI4*. De tweede avond van het 2022 Adequan Global Dressage Festival (AGDF) in Wellington leverde ook een persoonlijk record op voor Matute Guimón en de Delphi-kleinzoon van 74.480%.

Met 71.670% werd de Duitse dressuurruiter Christoph Koschel tweede op de schimmel Lusitano Favorito 11 (v. Vulcano). Mikala Münter scoorde 71.425% met de zwarte ruin Salsa Hit (v. Samba Hit III), waardoor zij op de derde plaats belandde.

Matute Guimón: ‘Ik ga deze week voor altijd herinneren’

“Ik had die resultaten eerlijk gezegd niet verwacht”, vertelde de 26-jarige Matute Guimón. “De overwinning is geweldig, maar ik wil me blijven verbeteren. Winnen is een hele mooie beloning, en het betekent veel. Ik heb geweldige concurrenten naast me, die heel hard werken. Ik ben super blij, en ik ga deze week voor altijd herinneren.”

Matute Guimón: ‘Ik geniet echt van elke seconde’

Dit was Matute Guimón’s eerste 4* kür-overwinning. “De muziek van deze kür was vroeger van mijn broer met Don Diego en ik nam het over, en ik denk dat ik nu kan zeggen dat het van mij is”, voegde ze eraan toe. “Het paard was een beetje uitdagend vandaag, maar we hebben het toch voor elkaar gekregen. Deze overwinning betekent veel voor mij”, vervolgde Matute Guimón. “Het is al vele jaren om van buitenaf te kijken om erachter te komen wat er nodig is, dus ik geniet echt van elke seconde hiervan. Ik ben zo blij, zo dankbaar aan het team achter mij, de eigenaren om in mij te geloven, in ons te geloven en om deze droom waar te maken.”

Klimke naar zege in 3* Grand Prix kür

Michael Klimke legde 74.110% neer om de Grand Prix kür CDI3* te claimen met de tienjarige merrie Domino 957. Voor de Den Haag-dochter was dit haar eerste internationale proef op Grand Prix-niveau. De combinatie versloeg de Grand Prix-winnaars van de vorige dag Benjamin Ebeling en de Deense merrie Indeed (v. Hofrat), die vandaag op de tweede plaats eindigde met 73.920%. Bens vader Jan Ebeling kreeg de derde plaats met 73.140% op Bellena (v. Belissimo M).

Bron: GDF