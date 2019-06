Topscore voor Jasmien de Koeyer en Esperanza

Jasmien de Koeyer en Esperanza (v. Desperados) staken er met kop en schouders boven uit in de Inter II/U25 in Exloo donderdagavond. Met hun score van ruim 75% lieten ze de concurrentie ruim achter zich en zetten ze ook nog eens een nieuw persoonlijk record neer op dit niveau. "Ik kon losrijden zoals ik wilde en ik ben er helemaal voor gegaan", vertelt de amazone na afloop van de proef. "Het is natuurlijk de laatste EK-observatie, dus dan wil je ook dat het goed gaat, maar het klopte gewoon helemaal."

Met negens en zelfs een 9,5 voor de uitgestrekte draf, maar ook negens voor de uitgestrekte stap, de verzamelde draf en de passage én in de dubbeltellende collective marks voor de ruiter, was de De Koeyer uitermate in haar nopjes.

Fijne proef met verbeterpuntjes

“Ik heb echt een hele fijne proef kunnen rijden en ik was dan ook zeker heel tevreden met de score, maar ik heb ook gelijk nog wat verbeterpuntjes”, aldus De Koeyer. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de pirouettes, dan kunnen die echt nog beter, dus daar ga ik morgen in het losrijden nog even beter op letten.”

Juryverschil

Hoewel de juryleden het wel unaniem eens waren over de eerste plaats van De Koeyer en Esperanza waren ze het over de punten niet helemaal eens. Tussen de hoogste en de laagste punten zat een verschil van maar liefst acht procent en dat was het grootste onderlinge verschil van de top drie-combinaties. Twee juryleden gaven De Koeyer ruim 78% en eentje bleef hangen op 70,735%. Met het uiteindelijke totaal van 75,382% was De Koeyer de enige met een resultaat boven de 70%.

Top drie

Susanne van der Ven was met VDV D’Avicci (v. Jazz) met 69,853% goed voor de tweede score en Alexa Westendarp eindigde met Der Prinz 4 (v. Diamond Hit) met 68,971% op de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl