Von Bredow-Werndl over Dujardin-video: ‘We zijn gewoon woedend’

Jessica von Bredow-Werndl en Isabell Werth hebben de video van Charlotte Dujardin met duidelijke woorden veroordeeld. “Eerst waren we allemaal in shock. We waren geschokt en daarna eigenlijk gewoon woedend”, zegt Von Bredow-Werndl tegen Sportschau.

“Omdat dat een ongelooflijk slecht licht op onze sport zet. Er is geen excuus voor. […] Het is een absolute no-go. Het is scheiße.”

Ontzettend verdrietig

In het interview geven Von Bredow-Werndl en Isabell Werth commentaar op het onderwerp dierenwelzijn. “Het maakt mij ontzettend verdrietig, ik kan er geen woorden voor bedenken”, zegt Isabell Werth. “Het is zo zinloos en iets dat ik op geen enkele manier had verwacht of kan begrijpen.”

Wederzijds vertrouwen

Nu wil ze samen met haar collega’s Frederic Wandres en Bredow-Werndl nog meer opkomen voor dierenwelzijn en daar campagne voor voeren. Voor de Duitse ruiters geldt uiteindelijk het volgende: “Onze hele focus is eigenlijk om door de jaren heen samen te groeien en, net als in een partnerschap, ook wederzijds vertrouwen te hebben. We willen dat dat mensen bereikt”, aldus Werth.

Bron: Sportschau