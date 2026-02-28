Wagner en Escolar’s Emil FRH ook bovenaan in Grand Prix Special Lier

Net als in de Grand Prix waren het ook vandaag de Duitse combinaties die de Grand Prix Special in Lier domineerden. Escolar’s Emil FRH (v. Escolar) maakte onder Thomas Wagner zijn debuut in de Grand Prix Special en eindigde direct bovenaan het klassement met 71,660%. Kort daarachter reed landgenote Charlott-Maria Schürmann haar opvallende zwarte merrie Dante’s Pearl (v. Dante Weltino) naar 69,681% en pakte daarmee de tweede plaats. Het podium werd compleet gemaakt door Tobias Nabben met Forster 16 (v. Finest), die 69,660% scoorden.
Grand de zetten de 73,152%. 68,696% elfjarige in de de en ook de behaalden bij Wagner Vandaag scores van scores kop. vijf iets met al lagen overwinning ruin gisteren tot vier Prix, (70,319%–73,298%), van de variërend combinatie elkaar dichter en juryleden aan
aan hopen gepland, gevoel. van over het de proef Duitse echt de deel super arena Lier. ik hele andere dit op had geniet in we voelde merk geweldig dat ook vandaag weer hebben jaar door Ik maar “Hij en ontspannen later kampioenschap.” proef: aan wedstrijden Emil dit internationale nemen We de te een Wagner moment geen
plaats Rousseau) behaalde Maas met met 67,660%. Lynne (v. een Happyness-E achtste
GPS Uitslag
Lees ook:
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/jonge-duitse-combinaties-domineren-41-combinaties-tellende-3-grand-prix-in-lier/
Persbericht Horses.nl/ Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.