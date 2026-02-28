Wagner en Escolar’s Emil FRH ook bovenaan in Grand Prix Special Lier

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Wagner en Escolar’s Emil FRH ook bovenaan in Grand Prix Special Lier featured image
Thomas Wagner en Escolar's Emil Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Net als in de Grand Prix waren het ook vandaag de Duitse combinaties die de Grand Prix Special in Lier domineerden. Escolar’s Emil FRH (v. Escolar) maakte onder Thomas Wagner zijn debuut in de Grand Prix Special en eindigde direct bovenaan het klassement met 71,660%. Kort daarachter reed landgenote Charlott-Maria Schürmann haar opvallende zwarte merrie Dante’s Pearl (v. Dante Weltino) naar 69,681% en pakte daarmee de tweede plaats. Het podium werd compleet gemaakt door Tobias Nabben met Forster 16 (v. Finest), die 69,660% scoorden.

