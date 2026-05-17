Stendert 447 overleden

De Friese stamboekhengst Stendert 447 is overleden. Dat heeft dekstation De Nieuwe Heuvel bekend gemaakt. De hengst is 21 jaar oud geworden. "Stendert stond bekend om zijn buitengewone, predicaatrijke moederlijn en was een zoon van de bekende merrie Aukje Boszorg Model Preferent Prestatie. Stendert 447 werd gefokt door A. Bos uit St. Anthonis."

Stendert stond 11 jaar gestationeerd bij De Nieuwe Heuvel en daarna 7 jaar bij Dekstation It Heechsân. De hengst bracht volgens het KFPS register tot en met mei 2026 1085 nakomelingen. Daaronder 61 stermerries, 6 kroonmerries en 1 modelmerrie. Stendert heeft (nog) geen goedgekeurde zoon.

