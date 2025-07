Werth, Hemmer, Wandres en Klimke naar EK Dressuur

Het stond eigenlijk al vast dat Isabell Werth, Katharina Hemmer en Frederic Wandres Duitsland zouden vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap in Crozet, maar het bleef nog even de vraag wie de vierde plek op zou vullen. Mede op basis van haar resultaten op CHIO Aken heeft het DOKR Ingrid Klimke aangewezen. Matthias Alexander Rath is reserve. Werth heeft met Special Blend (v. Sezuan) haar eigen reserve.

Isabell Werth met Wendy de Fontaine (v. Sezuan), Katharina Hemmer met Denoix PCH (v. Destano), Frederic Wandres met Bluetooth OLD (v. Bordeaux) en Ingrid Klimke met Vayron (v. Vitalis) reizen eind augustus naar het zuiden van Frankrijk. Matthias Alexander Rath is met Destacado FRH (v. Desperados FRH) de reserve. Over de keuze voor Rath als reserve kan gediscussieerd worden: in Aken werd hij elfde in de viersterren Grand Prix, terwijl Semmieke Rothenberger daar als beste Duitse op de vierde plaats eindigde (en vandaag de Kür met een nieuw pr won).

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell