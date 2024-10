Yasmin Westerink wint ook kür op Indoor Friesland

Yasmin Westerink heeft een uiterst succesvol debuut gemaakt op Indoor Friesland. Op haar eerste CDI bij de young riders won ze vrijdag met Amphytrion OLD (v. Ampère) de landenproef en vandaag voegde de 17-jarige amazone daar de overwinning in de kür aan toe. Hierin danste het duo naar 75,967%.

In de volledig met Nederlandse amazones gevulde rubriek zag de top drie er vandaag in de kür hetzelfde uit als in de landenproef. Achter Westerink volgde Eline Anker met Hey You (v. Romanov) op de tweede plaats met 72,325%. Julia Willemsen en Goya-Odette B (v. Belissimo M) werden derde met 71,792%.

MEER NIEUWS VOLGT

Uitslag

Bron: Horses.nl