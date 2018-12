Zege in WB-Grand Prix London voor Minderhoud en Dream Boy

Hans Peter Minderhoud heeft in Londen de wereldbeker Grand Prix gewonnen met Glock's Dream Boy. De zege was niet helemaal unaniem, maar de punten waren voldoende om de grote thuisfavoriet Charlotte Dujardin naar de tweede plaats te verwijzen. Dujardin kwam in actie met Hawtins Delicato, waarmee ze pas voor de tweede keer uitkwam in de Grand Prix.

Charlotte Dujardin beet het spits af met Hawtins Delicato had daarmee de eer om als eerste commentaar te kunnen geven op de verkorte Grand Prix-proef, die vandaag bij wijze van proef voor het eerst werd verreden. “Het is een nieuwe proef en een nieuwe combinatie. We hebben een keer Grand Prix gereden en het ging niet zo slecht. Hij is een jong paard”, aldus de Britse amazone, die 73,026% kreeg voor haar rit.

Lusitano

Maria Caetano was met de Lusitano-hengst Coroado (v. Rubi) de tweede combinatie met een totaal van meer dan zeventig procent. Het duo uit Portugal werd vorige maand derde in de WB-wedstrijd in Madrid en eindigde toen net voor Hans Peter Minderhoud, die daar met Zanardi (v. Rubels) in actie kwam. In London kwam de score uit op 70,789% en uiteindelijk de zevende plek.

Wandres

Frederic Wandres zette als derde een zeventig-plus score neer en werd zelfs door twee juryleden boven Dujardin geplaats met Duke of Britain (v. Dimaggio). “Op de fout na voelde het heel goed”, vertelde de Duitser direct na zijn proef. “Ik ben blij. De sfeer is goed en het is een mooie arena, wow!”. Het resultaat van 72,632% leverde het paar de derde plaats op.

Minderhoud: ‘Hij heeft het echt goed gedaan’

Hans Peter Minderhoud kwam direct na Wandres in de ring en stuurde Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) naar een resultaat van 73,895% waarmee hij Dujardin een plekje naar achteren op liet schuiven. Een van de juryleden plaatste Minderhoud nog achter Dujardin, maar de andere vier waren in eerste instantie eensgezind in hun oordeel. “Ik zat goed in de proef en was er eigenlijk wel blij mee”, reageerde Minderhoud. “Het is zijn eerste grote indoorwedstrijd en dit is geen makkelijke ring voor een jong paard. Hij heeft het écht goed gedaan.”

Vijfde wedstrijd

Voor de zwarte hengst was het pas de vijfde internationale wedstrijd op het hoogste niveau. Het totaal van 73,895% is de hoogste internationale score van Dream Boy tot nu toe in de Grand Prix, bij zijn debuut in Nieuw en Sint Joosland kreeg Minderhoud 73,870% met de hengst.

Top vijf

Hayley Watson-Greaves kreeg met Rubins Nite (v. Rubin Royal) 71,526% voor haar proef en pakte daarmee ook nog een top 5-klassering voor thuispubliek. Eén van de juryleden plaatste de Britse zelfs nog boven Minderhoud op de eerste plaats. De amazone vertelde dat het voor haar ook spannend was of de ruin er met zijn hoofd bij zou blijven in de ring, omdat hij bij het om de ring rijden zich wel overal bewust van was. Haar landgenoot Richard Davison, een van de voorstanders van de verkorte Grand Prix-proef, kreeg 71,368% voor zijn proef met de KWPN’er Bubblingh (v. Lingh) en mocht zich achter Watson opstellen.

‘Het gaat me niet om de score, het gaat om het rijden’

Davison was eigenlijk de eerste, die zich uitliet over de pilot met de verkorte proef en het commentaar van de ruiters na afloop. “Ik heb een ander doel voor dit paard. Ik denk dat hij echt veel talent heeft. Ik vind het ook heel goed dat je van iedereen kunt horen wat hij van de proef vond direct na afloop en ik ben heel blij. Het gaat me niet om de score, het gaat me om het rijden.”

Laatste starter

Ook de laatste starter, de thuisrijdende Lara Butler kreeg een totaal van boven de zeventig procent. De zestienjarige Rubin Al Asad, net als Watsons Rubins Nite een nakomeling van Rubin Royal OLD, kwam uit op precies 71% en eindigde daarmee net buiten de top 5.

Uitslag

