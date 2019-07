Zweeds dressuurteam voor EK Rotterdam bekend

Patrik Kittel, Therese Nilshagen en Juliette Ramel maakten vorig jaar ook deel uit van het team op de Wereldruiterspelen in Tryon, dat toen vierde werd in de landenwedstrijd. Antonia Ramel is de nieuwkomer in het team. Zij was zowel dit jaar als vorig jaar verschillende keren opgesteld in het Zweedse Nations Cup-team maar Rotterdam wordt haar debuut op een internationaal kampioenschap.

Bron: Horses.nl