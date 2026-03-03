Alle Subtopuitslagen op rij: week 9

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Alle Subtopuitslagen op rij: week 9 featured image
Phoebe Peters met Montreux. Foto: Foto4U
Door Ellen Liem

De uitslagen van Nederlandse dressuursubtopwedstrijden vinden, is niet altijd even makkelijk. Horses Premium zet daarom voor u alle Subtopuitslagen elke week overzichtelijk op rij. In dit bericht vindt u alle uitslagen van 23 februari tot en met 1 maart (week 9).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant