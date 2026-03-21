Diana van de Bovenkamp en Fürst Toto winnen Subtop-debuut met topscore

Ellen Liem
Diana van de Bovenkamp met Fürst Toto. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Ellen Liem

Met de in Duitsland goedgekeurde hengst Fürst Toto (Fürstenball x Totilas) reed Diana van de Bovenkamp in het ZZ-Licht hele hoge scores bijeen. Het succes gaat nu moeiteloos verder in de Subtop. In Voorthuizen reed de combinatie bij hun debuut in het ZZ-Zwaar naar de topscore van 75,286%. Dat was niet alleen goed voor een afgetekende zege maar ook een eerste score voor deelname aan het NK Dressuur.

Mogelijk ook interessant