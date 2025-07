Dinja van Liere en Mauro Turfhorst KNHS Kampioen Lichte Tour 2025

Met 81,358% in de Intermédiaire I-kür en 75,441% in de Prix St. Georges stuurde Dinja van Liere de KWPN-hengst Mauro Turfhorst (v. Glock's Zonik) overtuigend naar KNHS Kampioenschap in de Lichte Tour. Dergelijke scores zijn uitzonderlijk in de Lichte Tour, maar de combinatie van Liere en Mauro Turfhorst is ook uitzonderlijk. Ook een zeldzaamheid is (en in de recente geschiedenis gebeurde het niet) het gehuldigd worden als kampioen in zowel de Lichte als de Zware Tour op het NK Dressuur. In de recente geschiedenis gebeurde dat niet, maar Dinja van Liere is er dit jaar hard naar op weg.

Met 75,294% in de Prix St. Georges en 78,7% in de kür deed Marieke van der Putten met About You RS2 (v. AC-DC) niet veel voor Van Liere onder en ook Marten Luiten kwam met Johnny knap dichtbij het totaal van de twee dames met 73,284% in de klassieke proef en 78,083% in de kür. Al met al een kampioenschap met een zeer sterke top dit jaar in de Lichte Tour.

Iets meer afstand

Gisteren staken Dinja van Liere en Marieke van der Putten met hun hengsten Mauro Turfhorst en About You RS2 al boven de rest uit in het Lichte Tour kampioenschap. Vandaag in de kür werden de amazones weer één en twee, maar nu nam Dinja van Liere meer afstand. Met een top kür op de achtjarige KWPN hengst Mauro Turfhorst scoorde Van Liere maar liefst 81,350%.

Met een enorme precisie, vanzelfsprekendheid (die je eigenlijk alleen ziet bij paarden die al jaren op Grand Prix-niveau lopen en niet bij jonge paarden in de Lichte Tour) en constantheid maakt Mauro Turfhorst de meeste indruk, daar komen drie goede gangen en een groot concentratievermogen bij. Alle ingrediënten voor een toekomstig toppaard.

About You RS2

Waar Marieke van der Putten gisteren nipt werd verslagen door Dinja van Liere, was nu het gat ietsje groter. About You RS2 liep gisteren ook een werkelijk fantastische proef in de Prix St. Georges en stond bij twee van de drie juryleden op 1. De kür was ook goed, maar niet van dezelfde kwaliteit als de klassieke proef gisteren. Nu werd About You twee keer 2e en een keer derde.

Marieke van der Putten en Dinja van Liere Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Marten Luiten

Een groot applaus klonk voor Marten Luiten na de proef met zijn Johnny (v. Johnson), die gisteren als enige nog enigszins de aansluiting vond bij de twee dames aan de top. Hij reed in de kür de proef van zijn leven en dat leverde hem een score van 78.083% en een bronzen medaille op.

Thamar Zweistra klomt met talent Mr. Magnum (v. Expression) in het klassement met een zeer goede kür (77,308%) en Kris de Vries werd vijfde met Lexington (v. Dark Pleasure) na twee goede proeven op het NK.



Uitslag kampioenschap

Uitslag kür

Podium KNHS Kampioenschap Lichte Tour 2025: Marieke van der Putten (zilver), Dinja van Liere (goud) en Marten Luiten (brons) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: Horses.nl