Esmee Donkers wint nationale ZZ-Licht rubriek op The Dutch Masters

Esmee Donkers schreef vanavond de nationale ZZ-Licht rubriek op haar naam op The Dutch Masters. De amazone scoorde met Lord Weltino (v. Lord Weltino) 78.550% in haar kür op muziek. Diana van de Bovenkamp nam de tweede plaats in beslag en Kim Alting werd derde.

Op de regiokampioenschappen in de klasses Z1, Z2- en ZZ-Licht kregen de beste combinaties een uitnodiging voor de nationale rubrieken op The Dutch Masters. Esmee Donkers werd in februari al Brabants kampioen en behaalde vorige week het brons op de Nederlandse kampioenschappen. Vandaag voegde de amazone daar nog een prachtige prestatie aan toe; de overwinning in de klasse ZZ-Licht op The Dutch Masters. Met haar zelf-opgeleide Lord Weltino bleef ze met 78.550% ruim voor op Diana van de Bovenkamp.

Van de Bovenkamp en Alting

Waar Van de Bovenkamp vorige week nog een score van dik 70% neerzette op het NK, deed ze daar vandaag een grote schep bovenop. De stalamazone van Stal van Silfhout stuurde de 7-jarige Newton’s Law (v. In Style) nu naar 76.108%, wat goed genoeg was voor de tweede plaats. Kim Alting, de stalamazone van Dinja van Liere, reed Barça (v. Baron) naar een score van 72.783%.

