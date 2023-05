Finalisten KNHS-Anemone Horse Trucks Cup bekend

Na de competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup zijn de combinaties bekend die zich geselecteerd hebben voor de finale, die 25 juni bij manege Prinsenstand in Delft wordt verreden. Bij de junioren voert Jessica Nesselaar met Wendie de lijst van finalisten aan. Bij de pony’s staat Nina van Rooij met Le Formidable bovenaan in de eindstand en bij de children gaat Sophie Evers met de beste kaarten naar de finale. Met Beaumonde won de amazone drie competitiewedstrijden. Bij de young riders beloofd het een spannende strijd te worden tussen meerdere finalisten die ook afgelopen weekend sterk presteerden op het NK Dressuur.

Alle finalisten rijden zondag 25 juni het eerste onderdeel, de FEI landenproef. De beste zes combinaties van de landenproef rijden vervolgens de kür op muziek (children FEI individuele proef). De winnaar van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup 2023 is degene met de meeste punten, waarbij het percentage van de FEI landenproef en het percentage van de kür op muziek (children FEI individuele proef) bij elkaar worden opgeteld. Bij een gelijke eindstand is de uitslag van de kür op muziek doorslaggevend. Behaalde competitiepunten worden niet meegenomen naar de finale, in de finale beginnen alle combinaties met een schone lei.

Bij de young riders, junioren en pony’s gaan twaalf combinaties van start in de finale. Bij de children zijn dat er vijf. Om in aanmerking te komen voor de finale dienen de combinaties drie competitiewedstrijden te hebben gereden. In overleg met de bondscoach en de sponsor is ervoor gekozen om bij de children de selectie-eis te verlagen naar twee competitiewedstrijden.

Finalisten young riders

1 Robin Heiden, Gasmonkey (v. Tuschinski)

2 Evi van Rooij, Haley B (v. Bon Bravour)

3 Chiel van Bedaf, Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr)

4 Geertje Hoogendoorn, Emporio Armani LD (v. Johnson)

5 Shanna Baars, Farzana G (v. Ampère)

6 Mirthe van Doremalen, I Am Special (v. Charmeur)

7 Liz Bouman, Happymood HF (v. Winningmood)

8 Annika van Looij, Imagine That (v. Apache)

9 Lilli van den Hoogen, Iconic (v. Vitalis)

10 Quirine Peters, Freedom’s Flame (v. Ampère)

11 Geertje Hoogendoorn, Kristal (v. For Romance)

12 Myrthe Niema, Fayro Armani (v. Armani)

Finalisten junioren

1 Jessica Nesselaar, Wendie (v. Kennedy)

2 Yasmin Westerink, Dibert L (v. Vivaldi)

3 Isa Hollands, Hupadoeska PB (v. Dancer)

4 Lara van Nek, Jappaloup (v. All At Once)

5 Anniek van Dulst, Kadanz (v. Charmeur)

6 Anique Frans, Jack Sparrow (v. Everdale)

7 Mick van der Kort, Mambo (v. Sir Donnerhall)

8 Axelle Eekels, Dark President (v. Wynton)

9 Lynn Peijnenburg, Cupido (v. Tuschinski)

10 Madelon Dijkhuizen, Mister Styles (v. Chagall)

11 Julia Willemsen, Goya-Odette B (v. Belissimo M)

12 Daphne van Iwaarden, Digo (v. Johnson TN)

Finalisten pony’s

1 Nina van Rooij, Le Formidable (v. FS Champion de Luxe)

2 Lorna Verweijen, Miss Miracle (v. Marco)

3 Dominique van Dalsen, Zky (v. Zodiak Boy For Future)

4 Britt Kikkert-van der Linde), Nur für Dich Texel (v. Nagano)

5 Claire Vermaes, Matcho ‘D’ van Prinsenhof’s (v. Kulberg’s Lancelot)

6 Lorna Verweijen, Noordhof’s Surprise (v. Brummerhoeve’s Boss)

7 Maddy Dijkshoorn, Hojvejs Casmir (v. Spartan)

8 Robin Dicker, Hulst Isadora (v. Coelenhage’s Purioso)

9 Dina van Persie, Greenfield Proud (v. Orlando)

10 Ilja Droop, Boogie Woogie (v. Diamond Hit)

11 Noah de Bruijn, Nelson (v. Polsbury Pirelli)

12 Robin Dicker, Junkbrunnen’s Taj Mahal (v. Talisman)

Finalisten children

1 Sophie Evers, Beaumonde (v. United)

2 Levi Heusinkveld, Harimann (v. Fidertanz)

3 Sophie van Iwaarden, Hermès Mithras (v. Abanos)

4 Eliev Verstappen, Happy Feet (v. Tuschinski)

5 Estelle Middelkoop, Guapo (v. Charmeur)

Bron: KNHS